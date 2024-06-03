В рыбных консервах российского производителя нашли двойную норму мышьяка

В рыбных консервах ООО «Русский рыбный мир» нашли двойную норму мышьяка

Россельхознадзор выявил превышение нормы содержания мышьяка в консервах с печенью трески ООО «Русский рыбный мир». Об этом говорится в ФГИС «Единый реестр проверок», который ведет Генпрокуратура.

Проверка проводилась в апреле. Превышение нормы выявило Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, к которому относятся Краснодарский край, Адыгея, Крым, Севастополь, Херсонская и Запорожская области.

«Известиям» сообщили, что образец для тестирования отобрали из партии общим весом 168 килограммов. Проверялись «Консервы из печени рыб. Печень трески натуральная» — банка весом 250 граммов. Так, партия состоит из 672 банок с консервами.

Ранее Роскачество проверило сметану 20-процентной жирности, продающуюся в России, и обнаружило в некоторых марках кишечную палочку.