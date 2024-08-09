Порнозвезда из России рассказала об изнанке работы в секс-индустрии

Популярная порноактриса из России Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, рассказала об изнанке работы в секс-индустрии. На эту тему звезда фильмов для взрослых высказалась в беседе с блогером Амираном Сардаровым в подкасте, запись которого доступна на YouTube.

Порнозвезда отметила, что заработок с публикуемых на платформе Pornhub роликов зависит от того, в какой стране они стали популярными. По ее словам, в США цена за просмотр выше, чем в других странах.

«Если это Америка, (...) в среднем это 600-700 долларов (примерно 50-60 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за миллион просмотров, но в хорошие времена было 900 долларов (77 тысяч рублей), когда у меня контент попадал в американские топы», — пояснила Марченко.

Ранее Luxury Girl раскрыла свой доход. Она заявила, что за пять лет работы в сфере контента для взрослых заработала пять миллионов долларов (примерно 426 миллионов рублей).

Luxury Girl — российская порноактриса, блогер и режиссер. Снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным. Видео с ее участием набирали миллионы просмотров на сайте Pornhub. В марте 2022 года Марченко получила награду Pornhub Awards. Год назад Марченко закончила карьеру в порноиндустрии, сейчас она ведет активную деятельность на платформе Twitch и в других соцсетях.