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04:26, 9 августа 2024Мир

Посольство России запросило звонок с арестованным в США Кублицким

Посольство России в США направило запрос на звонок с арестованным Кублицким

Фото: Ting Shen / Xinhua / Global Look Press

Посольство России в США направило запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

«Посольству известно о задержании россиянина. Направили в пенитенциарное учреждение запрос о проведении телефонного разговора с соотечественником», — указано в сообщении.

Запрос был направлен в тюрьму в Майами, в которой сейчас содержится Кублицкий. В посольстве выразили готовность оказать ему консульское и правовое содействие. Первое слушание по делу гражданина РФ, которого обвиняют в кибермошенничестве, состоится в пятницу, 9 августа.

Ранее арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e российского гражданина Александра Винника вычеркнули из списка на обмен, состоявшийся 1 августа. Его мать Вера Винник предположила, что ее сын не вошел в список, так как суд по его делу еще не прошел и он не является осужденным.

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