«В американских застенках остаются десятки соотечественников». Арестованный в США россиянин не попал на обмен. Почему?

Посольство РФ в США: в американских тюрьмах остаются десятки россиян

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало масштабный обмен заключенными, состоявшийся 1 августа. Дипломаты поздравили соотечественников, вернувшихся на родину, однако напомнили, что в американских тюрьмах остаются десятки россиян.

В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате «охоты» за ними спецслужб США по всему миру Посольство России в США

В дипмиссии отметили, что главный вклад в возвращение россиян сыграли специальные силовые структуры. Посольство пообещало прилагать максимум усилий для того, чтобы продолжить обмены и облегчить участь всех соотечественников. Там указали на стойкость и мужество тех, кто остается в заключении «под постоянным психологическим давлением и порой в немыслимых условиях содержания».

Арестованный в США россиянин Винник не попал на обмен

Арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e российского гражданина Александра Винника вычеркнули из списка на обмен, состоявшийся 1 августа, по неизвестной причине. Об этом рассказала его мать Вера Винник.

Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему. Саша вообще не может говорить, он просто никакой, он расстроен Вера Винник мать Александра Винника

Она предположила, что ее сын не вошел в соответствующий список, потому что суд по его делу еще не прошел и он не является осужденным.

Вера Винник призналась, что на фоне произошедшего они с Александром сильно подавлены и не знают, что им делать дальше для того, чтобы добиться возвращения россиянина на родину.

До этого женщина опровергла сообщения о возможном обмене сына. «Он сказал, что работает в прачечной в тюрьме, пришел с работы и скоро пойдет спать», — сказала она.

Адвокат россиянина Аркадий Бух уточнил, что новой информации по возможному обмену заключенными между Россией и США нет, а его клиент все еще находится в американской тюрьме.

В мае Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. За год до этого стало известно, что адвокаты Винника настаивают на включении его в сделку по обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Россиянин был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более четырех миллиардов долларов.

Адвокат Винника объяснил, почему россиянина не включили в обмен

Адвокат Александра Винника Аркадий Бух пояснил, что его подзащитного могли не включить в сделку по обмену из-за того, что в США ему еще не вынесен приговор.

Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться. Однако есть закономерность, что правительство США или России почти никогда не освобождает людей, которые не были приговорены, и он еще не был приговорен. Поэтому есть низкая вероятность того, что его освободят Аркадий Бух адвокат Александра Винника

Он добавил, что беседовал с Винником 1 августа, уточнив, что его подзащитный остается в тюрьме, состояние здоровья у него хорошее.

Освобожденный по обмену летчик Ярошенко обеспокоился судьбой Винника

Российский летчик, правозащитник, член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко в беседе с ТАСС прокомментировал масштабный обмен и поблагодарил власти страны за то, что они продолжают содействовать освобождению своих граждан.

Он отметил, что в США подавляющее большинство дел сфальсифицированы с нарушением норм международного права, кроме того, некоторые граждане России были вывезены в Соединенные Штаты из третьих стран.

Я очень переживаю сейчас в особенности за Александра Винника. Очень жалко, потому что такая судьба драматическая, семейная. И за его маму переживаю, за детей переживаю. И таких ребят очень много осталось там, которые были осуждены несправедливо и незаконно Константин Ярошенко российский летчик

Он добавил, что любой обмен готовится заранее, это длительный переговорный процесс, им занимаются власти государств и спецслужбы. Провести обмен очень тяжело, особенно в отношении рядовых граждан, сказал Ярошенко.

США хотят вернуть экс-сотрудника своего посольства

Американские власти хотят вернуть экс-сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения своих граждан, задержанных и осужденных за рубежом.

В том числе Марка Фогеля, над освобождением которого в России мы тоже активно работаем Джейк Салливан помощник президента США по нацбезопасности

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Соединенные Штаты пытались освободить Фогеля и продолжат вести работу в этом направлении.

Будем активно продолжать это делать и ведем активное обсуждение того, как мы можем добиться его возвращения домой Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Фогель ранее был сотрудником посольства США в России и до мая 2021 года обладал дипломатическим статусом. В августе того же года его задержали в аэропорту Шереметьево, в его багаже обнаружили наркотические вещества. Американец был приговорен российским судом к 14 годам заключения.

В сделку по обмену попал ряд иностранцев

В масштабную сделку по обмену, состоявшуюся 1 августа, попал ряд иностранцев, среди них американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также имеющий вид на жительство в США оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (включен Минюстом в реестр иноагентов). В список был включен помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко немец Рико Кригер.

В апреле 2022 года произошел обмен осужденного в России американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

В декабре того же года власти России и США произвели обмен россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков.