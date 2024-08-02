В посольстве рассказали о психологическом давлении на обменянных заключенных

Посольство РФ в США: на обменянных россиян оказывали психологическое давление

Россияне, которые вернулись в страну в результате обмена заключенных, подвергались давлению, но все равно сохранили патриотизм, говорится в заявлении посольства РФ в США, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«То, что вам пришлось пережить, сложно представить обычному человеку. Знаем не понаслышке, какую стойкость и мужество вы проявляли под постоянным психологическим давлением и порой в немыслимых условиях содержания. При этом сохранили патриотизм и любовь к России», — заявили в посольстве.

Кроме того, в дипмиссии выразили уверенность, что заключенные, вдали от Родины, «через свои сердца пропускали события, связанные со специальной военной операцией» и сопереживали солдатам на фронте.

В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину в результате масштабного обмена. Среди них — находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии. Президент России Владимир Путин пообещал представить вернувшихся к госнаградам.