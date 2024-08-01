Адвокат арестованного в США россиянина прокомментировал информацию о его обмене

Адвокат арестованного в США россиянина Винника не знает о его возможном обмене

Адвокат арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e российского гражданина Александра Винника Аркадий Бух проомментировал информацию о его обмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Бух заявил, что на данный момент новой информации по возможному обмену заключенными между Россией и США нет, а его клиент все еще находится в американской тюрьме.

Ранее мать Винника Вера опровергла сообщения о его возможном обмене. «Это очередная какая-то утка. Я сейчас разговаривала с сыном, с тюремного телефона он звонит. Он сказал, что работает в прачечной в тюрьме, пришел с работы и скоро пойдет спать», — сказала она.