Появились подробности об атаке дронов ВСУ в Воронежской области

Гусев: пострадавших не выявили после атаки дронов ВСУ в Воронежской области

Пострадавших не было выявлено после атаки нескольких дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Такие подробности появились в Telegram-канале губернатора приграничного российского региона Александра Гусева.

Он отметил, что повреждений на земле также не зафиксировали. Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) на границах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников, пояснил Гусев.

До этого в Минобороны рассказали, что в ночь с 8-го на 9 августа ВСУ пытались ударить по семи регионам России беспилотниками и безэкипажными катерами.

Представители ведомства уточнили, что дежурные средства ПВО сбили 26 дронов над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 — над Орловской областью, 5 — над Крымом и еще 8 над акваторией Черного моря.