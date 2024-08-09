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18:36, 9 августа 2024Мир

Премьер Польши обвинил бывшие власти в махинациях на миллиарды долларов

Премьер Польши Туск обвинил бывшие власти в махинациях на сумму около $25 млрд
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил партию «Право и справедливость» (ПиС), пребывавшую у власти ранее, в финансовых махинациях на сумму 200 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов). Об этом сообщает TVP Info.

«Нам бы очень хотелось поймать всех тех, кто ограбил польское государство, хотелось бы вернуть как можно больше того, что нам приходится возвращать. (...) Эта сумма достигла 100 миллиардов злотых», — сказал он.

Он заявил, что на данный момент обвинения по расходам предыдущего правительства предъявлены 62 людям, а в прокуратуру направлено 149 протоколов. Большинство из обвинений касаются сотрудников Фонда правосудия. По мнению властей Польши, средства из этого фонда тратились на предвыборную кампанию ПиС.

Ранее министр-координатор по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк предложил для борьбы с коррупцией в стране ликвидировать антикоррупционное агентство.

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      Лина Пивоварова
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