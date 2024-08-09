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14:23, 9 августа 2024Из жизни

Преступники выкрали более четырех тысяч трупов ради их зубов

В Китае выкрали более четырех тысяч трупов для изготовления зубных протезов

Фото: Quang Tri NGUYEN / Unsplash

В Китае раскрыли сеть преступников, похищавших из крематориев и медицинских лабораторий трупы для изготовления зубных протезов. Об этом сообщает South China Morning Post.

В ходе расследования было изъято 18 тонн зубов и более 34 тысяч еще не сделанных и уже готовых изделий для протезирования. Местной полиции удалось выяснить, что сотрудники крематориев расчленяли тела для удобства транспортировки и последующей обработки. Один из преступников признался, что их группировка выкрала более четырех тысяч тел из различных провинций Китае.

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По этому дело арестовано 75 подозреваемых. Известно, что злоумышленники заработали на нелегальном бизнесе по продаже костных тканей около 380 миллионов юаней (около 53 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в Китае суд наказал двух поваров за то, что они добавляли в свои блюда дешевый лекарственный раствор от диареи. Они усомнились в качестве ингредиентов и решили таким образом предотвратить массовое отравление.

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      Юлия Юткина
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