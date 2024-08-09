Преступники выкрали более четырех тысяч трупов ради их зубов

В Китае выкрали более четырех тысяч трупов для изготовления зубных протезов

В Китае раскрыли сеть преступников, похищавших из крематориев и медицинских лабораторий трупы для изготовления зубных протезов. Об этом сообщает South China Morning Post.

В ходе расследования было изъято 18 тонн зубов и более 34 тысяч еще не сделанных и уже готовых изделий для протезирования. Местной полиции удалось выяснить, что сотрудники крематориев расчленяли тела для удобства транспортировки и последующей обработки. Один из преступников признался, что их группировка выкрала более четырех тысяч тел из различных провинций Китае.

По этому дело арестовано 75 подозреваемых. Известно, что злоумышленники заработали на нелегальном бизнесе по продаже костных тканей около 380 миллионов юаней (около 53 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в Китае суд наказал двух поваров за то, что они добавляли в свои блюда дешевый лекарственный раствор от диареи. Они усомнились в качестве ингредиентов и решили таким образом предотвратить массовое отравление.