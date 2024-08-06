Шеф-повар усомнился в качестве ингредиентов и стал добавлять в блюда лекарства от диареи

В Китае наказали поваров, которые добавляли в еду раствор от диареи

В Китае суд наказал двух поваров за то, что они добавляли в свои блюда дешевый лекарственный раствор от диареи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Шеф-повар Ша и его коллега Фу усомнились в качестве ингредиентов, из которых они готовили, и решили подавать еду с антибиотиками, чтобы избежать массового отравления. Их поймали в сентябре 2023 года после жалобы одного из работников ресторана. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили четыре пустые коробки от лекарств и 101 заполненную. Они отправили остатки блюд на экспертизу и нашли в них следы лекарственных препаратов.

В ходе расследования выяснилось, что Ша и Фу использовали гентамицина сульфат. Этот антибиотик активно применялся для лечения диареи в Китае несколько десятилетий назад. Эксперты отметили, что он противопоказан детям и пожилым людям. Среди его побочных эффектов — ухудшение слуха и развитие болезней почек.

В суде Ша и Фу признались, что с декабря по сентябрь 2023 года добавили раствор в 1600 блюд. Повара были отстранены от работы на всю жизнь, их также приговорили к условному сроку и заставили публично извиниться.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании отправился в Индию и пожаловался на повара ресторана, который приготовил для него оскорбительный фиш-энд-чипс. Один из участников обсуждения сравнил обжаренную рыбу на тарелке с фекалиями.

