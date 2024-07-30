Индийский повар подал британскому туристу оскорбительный фиш-энд-чипс

Житель Великобритании отправился в Индию и пожаловался на повара ресторана, который приготовил для него оскорбительный фиш-энд-чипс. Фото блюда мужчина выложил на форуме Reddit.

Пользователь с ником skyfishrain опубликовал снимок ресторанного блюда и подписал его: «Я англичанин, путешествующий по Индии. Соскучился по британской еде и заказал фиш-энд-чипс. Это было нечто».

Участники форума увидели тарелку, на которой лежал картофель фри, а вместо обжаренной в кляре трески — шесть темно-коричневых батончиков неизвестного происхождения. Пользователи сразу устроили оживленное обсуждение, пытаясь понять, что именно подали британцу.

А ты точно не заказал дерьмо с картошкой? Majselfy пользователь Reddit

Другой предположил, что ошибку допустил рыбак, занимающийся поставками продуктов в ресторан.

Если что-то плавает в реке — это необязательно рыба TotalLackOfConcern пользователь Reddit

Еще один участник форума рассказал, как однажды заказал в Индии пиццу.

Прожил в Индии три месяца и в какой-то момент увидел заведение, где подавали итальянскую пиццу. Карри мне к тому времени страшно надоел, и я такой: «Да, давайте сюда пиццу». То, что мне принесли, к пицце не имело никакого отношения. Это было что-то отдаленно напоминающее «Маргариту», которую готовил человек, видевший ее только на фотографии YellowOnline пользователь Reddit

Нашелся и индиец, которого очень удивило загадочное блюдо, поданное автору темы.

Я из Мумбаи и моя первая реакция на это была: «Что это вообще, блин, такое?» А потом я прочел подпись, после чего запутался окончательно. За все эти годы я сто раз заказывал фиш-энд-чипс, но никогда не видел ничего подобного PlayPratz пользователь Reddit

Сам skyfishrain признался, что так и не отважился попробовать блюдо.

Дело было в Дели. Я, естественно, не притронулся к этому! Понятия не имею, что это за рыба. Вся остальная еда была великолепной skyfishrain пользователь Reddit

В октябре 2021 года сообщалось, что в Италии повар подал туристу из США «оскорбительную пиццу». Американец получил кусок теста, по которому были разбросаны грубо нарезанные сосиски и картофель фри в майонезе и кетчупе.