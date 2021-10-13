Повар в Италии подал американскому туристу «оскорбительную» пиццу

Повар римского ресторана подал туристу из США пиццу с сосисками и картошкой фри

В Риме повар в ресторане подал туристу из США пиццу, которую тот воспринял как оскорбление. Фотографию блюда опубликовал на Reddit брат американца.

Снимок из итальянской столицы вызвал бурное обсуждение среди пользователей. «Мой брат получил такую пиццу в Риме, Италия…», — написал мужчина.

На снимке запечатлена «оскорбительная» пицца на тонком тесте без соуса. Топпингом послужили картошка фри и нарезанная сосиска. Римский шеф также украсил блюдо для американского клиента кетчупом и майонезом.

«Это жирный "пошел ты на хрен, американец!"» — написал один из комментаторов.

Другой рассказал, что в Италии, особенно на Сицилии, пиццу с сосисками и картошкой фри называют pizza americano [американская пицца]. «Эта пицца выглядит так, как будто шеф-повар говорит клиенту: "Убирайся к черту!"» — сказал он.

Еще один пользователь Reddit пошутил, что это блюдо было «приправлено слезами повара».

Ранее сообщалось, что в США курьер, доставивший женщине еду из «Макдоналдса», оставил в заказе оскорбительную записку. Он написал от руки на карточке: «Хочешь похудеть? Спроси меня как».