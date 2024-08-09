Президент Казахстана встретил глав стран Средней Азии в Акорде

Президенты стран Средней Азии прибыли на встречу в Акорде

Президенты стран Средней Азии прибыли на VІ консультативную встречу в Акорде, где их встретил казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба Президента Казахстана в Telegram.

«Президенты прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Высоких гостей встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованных кадрах, в Акорду прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, туркменский лидер Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шовкат Мирзиеев.

В начале августа президент Казахстана Токаев встретился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Как рассказали в пресс-службе президента обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.