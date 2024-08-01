Токаев встретился с Боррелем

Президент Казахстана Токаев встретился с главой евродипломатии Боррелем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Об этом сообщила пресс-служба главы республики в Telegram.

«В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом (ЕС)», — говорится в публикации.

Как рассказали в пресс-службе президента Казахстана, Токаев и Боррель обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Они также пообщались о региональном взаимодействии стран Центральной Азии.

В начале июля Токаев принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Они провели беседу в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава Казахстана пригласил российского лидера посетить республику в ноябре.