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18:05, 3 июля 2024Бывший СССР

Путин встретился с Токаевым

Путин встретился с президентом Казахстана Токаевым

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что главы государств проводят беседу в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который открывается в Астане. У российского президента прошла серия двусторонних встреч с лидерами различных стран. Уточняется, что переговоры с казахстанским коллегой ее завершают.

Во время встречи Токаев также пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре. «Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ», — ответил российский глава, приняв приглашение.

3 июля Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России подчеркивал, что взаимодействие между странами стабилизирует ситуацию в мире. Глава государства прибыл в Астану в тот же день. Ранее он встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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      Кристина Есикова
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