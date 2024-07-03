Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:24, 3 июля 2024Мир

Путин прибыл в Астану на саммит ШОС. Он поговорит с Си Цзиньпином и Эрдоганом

Путин приехал в Астану на саммит ШОС

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

3–4 июля лидеры стран – членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования её деятельности

пресс-служба Кремля

Между странами состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Помимо этого, в Казахстане у Путина запланировано несколько двусторонних бесед с главами государств — участниками саммита. Например, с председателем КНР Си Цзиньпином, который приехал в Астану днем ранее, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В рамках саммита впервые пройдет встреча в формате ШОС+

В ней, помимо стран-членов организации, примут участие лидеры из приглашенных стран.

Этот формат будет впервые, до этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, а теперь официально провозглашен новый формат

Юрий Ушаков помощник президента

На встречу, которая пройдет 4 июля, были приглашены Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член высшего совета эмиратов шейх Сауд бен Сакр аль-Касими, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, в состав ШОС собираются принять новую страну.

Материалы по теме:
Зеленая повестка меняет полярность? Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
Зеленая повестка меняет полярность?Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
11 июня 2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): что это, какие страны входят, перспективы развития
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС):что это, какие страны входят, перспективы развития
18 июня 2024

В Астане в состав ШОС примут Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал, что это станет первом актом саммита.

По его словам, все договоренности уже закреплены, Белоруссия будет принимать участие в саммите наравне с другими членами организации.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ему это не очень понравилось». Орбан рассказал о реакции Зеленского на его предложения по урегулированию конфликта

      В России захотели назвать пиво в честь автомобиля

      Экс-директор российской стройфирмы получил пять лет колонии за обман дольщиков

      Украина пыталась ударить дронами по Московской, Белгородской и Брянской областям

      В Госдепе назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России

      Сбившего четырех российских детей водителя грузовика взяли под стражу

      В Новороссийские перекроют пляжи и набережные после попытки атаки беспилотных катеров

      Пленный заявил о попытке украинского военного расстрелять в спину двух сослуживцев

      В Госдуме ответили на попытки нанести удары по территории России оружием США

      Уехавшего в Армению липецкого предпринимателя объявили в международный розыск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше