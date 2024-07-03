Путин прибыл в Астану на саммит ШОС. Он поговорит с Си Цзиньпином и Эрдоганом

Путин приехал в Астану на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

3–4 июля лидеры стран – членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования её деятельности пресс-служба Кремля

Между странами состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Помимо этого, в Казахстане у Путина запланировано несколько двусторонних бесед с главами государств — участниками саммита. Например, с председателем КНР Си Цзиньпином, который приехал в Астану днем ранее, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В рамках саммита впервые пройдет встреча в формате ШОС+

В ней, помимо стран-членов организации, примут участие лидеры из приглашенных стран.

Этот формат будет впервые, до этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, а теперь официально провозглашен новый формат Юрий Ушаков помощник президента

На встречу, которая пройдет 4 июля, были приглашены Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член высшего совета эмиратов шейх Сауд бен Сакр аль-Касими, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, в состав ШОС собираются принять новую страну.

В Астане в состав ШОС примут Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал, что это станет первом актом саммита.

По его словам, все договоренности уже закреплены, Белоруссия будет принимать участие в саммите наравне с другими членами организации.