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04:08, 3 июля 2024Россия

Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

Кремль: Путин прибыл в Астану на саммит ШОС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«3–4 июля лидеры стран – членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования её деятельности», — говорится в сообщении.

Между странами состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Помимо этого, в Казахстане у Путина запланировано несколько двусторонних бесед с главами государств — участниками саммита.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в в рамках саммита впервые пройдет встреча в формате ШОС+. По его словам, в ней примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и некоторые представители международных организаций. Он добавил, что темой встречи станет стремление к устойчивому миру и развитию, а также укрепление многостороннего диалога.

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      Сергей Грехов
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