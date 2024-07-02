Встреча в формате «ШОС плюс» впервые пройдет в Астане

Помощник президента РФ Ушаков: в Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Астане, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), впервые пройдет встреча в формате ШОС+, передает РИА Новости.

По его словам, в ней примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и некоторые представители международных организаций.

Он добавил, что темой встречи станет стремление к устойчивому миру и развитию, а также укрепление многостороннего диалога.

«Этот формат будет впервые, до этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, а теперь официально провозглашен новый формат», — рассказал Ушаков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 3 июля проведет серию двусторонних переговоров в рамках саммита ШОС в Астане. Ушаков сообщил, что Путин, в частности, проведет встречи с лидерами Азербайджана, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана и Турции.

