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18:09, 2 июля 2024Бывший СССР

Путин в рамках саммита ШОС проведет серию двусторонних переговоров

Президент России Путин проведет серию двусторонних переговоров в Астане 3 июля

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 3 июля проведет серию двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Как всегда, в привязке к таким крупным мероприятиям [как саммит ШОС] появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать. В этом контексте у нас уже сверстана программа, которая включает ряд, я бы сказал, весьма важных двухсторонних контактов», — заявил политик.

Ушаков сообщил, что Путин, в частности, проведет встречи с лидерами Азербайджана, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана и Турции.

Ранее в Астану для участия в саммите ШОС прибыл председатель КНР Си Цзиньпинь. В аэропорту его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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      Глеб Палехов
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