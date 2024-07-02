Путин в рамках саммита ШОС проведет серию двусторонних переговоров

Президент России Путин проведет серию двусторонних переговоров в Астане 3 июля

Президент России Владимир Путин 3 июля проведет серию двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Как всегда, в привязке к таким крупным мероприятиям [как саммит ШОС] появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать. В этом контексте у нас уже сверстана программа, которая включает ряд, я бы сказал, весьма важных двухсторонних контактов», — заявил политик.

Ушаков сообщил, что Путин, в частности, проведет встречи с лидерами Азербайджана, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана и Турции.

Ранее в Астану для участия в саммите ШОС прибыл председатель КНР Си Цзиньпинь. В аэропорту его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.