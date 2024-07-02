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11:28, 2 июля 2024Бывший СССР

Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

Президент Казахстана Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

Фото: Press Service of the President of Kazakhstan / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Участников прибывшей делегации приветствовал почетный караул и дети с флажками, певшие на китайском языке.

У лидеров Казахстана и Китая запланированы переговоры перед саммитом Совета глав государств ШОС, который начнется в Астане завтра, 3 июля.

Глава президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов ранее заявлял ТАСС, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан может стать историческим.

Визит Си Цзиньпина в Казахстан по приглашеню Токаева продлится по 4 июля.

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