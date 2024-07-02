Генсека ООН, Эрдогана и других лидеров стран пригласили на «ШОС плюс»

Помощник Путина: генсек ООН, Эрдоган и другие лидеры приглашены на «ШОС плюс»

Генсек ООН Антониу Гутерриш, турецкий лидер Тайип Эрдоган и ряд других глав государств приглашены на встречу в формате «ШОС плюс» 4 июля в Казахстане. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«Приглашены президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Турции Тайип Эрдоган, правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член высшего совета эмиратов шейх Сауд бен Сакр аль-Касими и председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов», — сказал он.

Ранее китайская делегация во главе с председателем КНР Си Цзиньпином прибыла в Астану для участия в саммите ШОС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут обсудить на саммите ШОС скопление сил украинской армии на границе с Белоруссией.