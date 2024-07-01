Песков назвал проблемой Москвы концентрацию ВСУ на границе с Белоруссией

Скопление войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией является проблемой не только Минска, но и Москвы. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

30 июня начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил о скоплении большого количества военных у границ ЕС и республики. По словам Муравейко, контингент НАТО и США у границ страны — это раздражитель для белорусских военных. При этом глава Генштаба отметил, что «на все возможные провокации на границе наработаны соответствующие варианты действий».

Путин и Лукашенко могут обсудить проблемы на саммите

Песков напомнил, что Белоруссия является для России союзным государством. В связи с этим у двух стран есть «особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб». Песков также заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в случае необходимости смогут обсудить эту проблему на саммите ШОС.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — подчеркнул представитель Кремля.

Начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик заявлял, что республика готова защищаться от возможных провокаций со стороны Украины. По словам Северинчика, белорусские силы в круглосуточном режиме осуществляют патрулирование и разведку на государственной границе в тесном взаимодействии с подразделениями пограничного комитета Республики Беларусь.

У границы Белоруссии могут находиться более 20 тысяч военных

По данным Муравейко, вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек. Большинство из них, а именно шесть групп, являются военными США.

Зачем было прилетать сюда из-за океана и размещать тут контингент? Они говорили, что временно. У нас есть такая поговорка: нет ничего более постоянного, чем нечто временное. Довольны ли литовцы таким соседством? Это надо спросить у литовцев. Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает Павел Муравейко начальник Генштаба Белоруссии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ранее, 20 июня, в Белоруссии на государственной границе с Украиной зафиксировали увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники западного происхождения. В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии предупредили Киев о недопустимости провокаций. Вблизи с белорусской границей отмечено появление американских БМП Bradley, ракетных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, зенитных самоходных установок «Гепард», а также других средств поражения.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины сосредоточили дальнобойные БПЛА на границе с Белоруссией. Украинские военные концентрируют беспилотники на этом направлении, несмотря на проблемы с дронами и средствами ПВО на других направлениях.