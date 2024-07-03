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17:19, 3 июля 2024Мир

Путин высказался о влиянии взаимодействия России и Китая на ситуацию в мире

Путин: взаимодействие России и Китая стабилизирует ситуацию в мире
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Reuters

Взаимодействие России и Китая стабилизирует ситуацию в мире. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

«Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», — сказал он.

3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где у него запланированы встречи с зарубежными лидерами. Ранее он встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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      Лина Пивоварова
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