Путин высказался о влиянии взаимодействия России и Китая на ситуацию в мире

Путин: взаимодействие России и Китая стабилизирует ситуацию в мире

Взаимодействие России и Китая стабилизирует ситуацию в мире. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

«Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», — сказал он.

3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где у него запланированы встречи с зарубежными лидерами. Ранее он встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.