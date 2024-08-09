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07:26, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Раненного военкора Поддубного нашел на дороге местный житель

Коц: Поддубного после атаки ВСУ нашел на дороге житель Курской области

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Евгения Поддубного, пострадавшего в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), нашел житель Курской области. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Уточняется, что мужчина ехал из города Суджи. Он увидел лежащего на обочине Поддубного и затащил его к себе в машину. «Он пытался выбираться, как-то двигался, мужчина увидел, остановился и посадил его к себе в машину», — рассказал Коцу медик-доброволец с позывным Дед.

Вечером 7 августа машину, в которой находился Поддубный, атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов ошибочно сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.

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      Марина Совина
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