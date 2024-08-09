Раскрыт необычный способ сделать секс более страстным

Секс-педагог Шан Будрам назвал «грязные» разговоры отличным способом сделать интимную близость более страстной и пикантной. Как это сделать без лишнего стеснения, эксперт и его коллеги рассказали изданию Self.

По словам Будрама, рассказывать партнеру о том, какой он отличный любовник и шептать ему непристойности, нужно уверенно, а уверенность приходит с практикой. Для этого недостаточно просто запомнить несколько выражений из порнофильмов. Гораздо эффективнее будет чаще слушать эротические аудиокниги, чтобы развивать фантазию, посоветовал эксперт.

В свою очередь, психолог Тара Сувиняттичайпорн рекомендовала тренироваться перед зеркалом, чтобы потом с партнером чувствовать себя увереннее. «Сначала это может показаться неловким, но чем больше вы это делаете, тем увереннее становитесь», — заверила она.

Еще одним способом научиться вести эротические беседы является секстинг, считают специалисты. Во время набора сообщения всегда есть возможность подобрать подходящие слова, а если партнер отреагирует нормально и поддержит переписку, то и опробовать максимально смелые фразы.

Секс-эксперты также обратили внимание, что можно поинтересоваться у партнера его мнением о подобных разговорах. Случается, что один человек может посчитать развратные фразы и прозвища возбуждающими, а другого они, наоборот, оттолкнут и отобьют желание заниматься сексом. Разрешить дилемму можно во время доверительной беседы.

Будрам посоветовал во время интимной близости чаще говорить комплименты партнеру, чтобы он чувствовал себя расслабленным. Также, по его мнению, дополнительным разжигающим страсть фактором послужат сексуальные звуки и стоны. Когда же партнер достаточно возбудится, можно задавать ему наводящие вопросы о том, что ему нравится и что бы он хотел услышать.

Также во время полового акта можно грязными фразами давать указание партнеру о том, что ему или ей необходимо сделать

Если же грязные разговоры не действуют и в спальне после них воцаряется неловкое молчание, то нужно просто посмеяться над ситуацией, чтобы разрядить обстановку. «Можно сказать: "Это не для меня". Особенно важно остановить партнера, если он переходит границы, по мнению другого человека. Если же у обоих есть желание и дальше экспериментировать, то после секса нужно обсудить произошедшее и скорректировать дальнейшие действия», — рассказал Будрам.

Наконец, во время полового акта можно при помощи «грязных» фраз давать указание партнеру о том, что ему необходимо сделать, чтобы доставить другому наивысшее наслаждение, добавили специалисты.

Ранее секс-терапевт Джемма Найс назвала неожиданный способ повысить интерес к сексу. Для этого, по ее мнению, необходимо поддерживать порядок в спальне, так как хаос способен лишить желания.