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21:02, 9 августа 2024Забота о себе

Раскрыта главная причина неверности в отношениях

Фото: Freepik

Человек, которому изменили, не виноват в зтом, заявил сексопатолог Джесси Кан. Главную причину неверности он назвал в журналу Women's Health.

Кан обратил внимание, что часто неверность в отношениях связана с собственными неразрешенными травмами изменников, их чувствами и потребностями. Так, кто-то может предать своего партнера, потому что боится обязательств, или видел, как один родитель изменял другому родителю в детстве.

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Сексопатолог подчеркнул: даже если изменяющий человек чувствует себя брошенным из-за того, что его партнер, например, много работает, это не значит, что один заставил другого изменить. «Это просто означает, что существовала неудовлетворенная потребность, которую нужно было удовлетворить. Но вместо того, чтобы обсудить вопрос с партнером (как следовало бы!), человек пошел налево», — рассказал Кан.

Ранее психолог Тереза Дидонато назвала неочевидные причины женских измен. Самой редкой из них, согласно недавнему исследованию, оказалась настоящая любовь к тайному партнеру.

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      Александра Лисица
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