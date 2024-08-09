Раскрыто число пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета

G1: на борту разбившегося в Бразилии самолета находилось 58 пассажиров

В самолете авиакомпании Voepass Linhas Aereas, разбившемся в Бразилии, было 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Число находившихся на борту людей раскрыло местное издание G1.

Уточняется, что крушение потерпел пассажирский самолет модели ATR-72, который вылетел из города Каскавель и направлялся в Гуарульюс. Информации о пострадавших пока нет.

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.