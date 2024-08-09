Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:46, 9 августа 2024Путешествия

Раскрыто число пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета

G1: на борту разбившегося в Бразилии самолета находилось 58 пассажиров

Кадр: Telegram-канал «На видео видно»

В самолете авиакомпании Voepass Linhas Aereas, разбившемся в Бразилии, было 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Число находившихся на борту людей раскрыло местное издание G1.

Уточняется, что крушение потерпел пассажирский самолет модели ATR-72, который вылетел из города Каскавель и направлялся в Гуарульюс. Информации о пострадавших пока нет.

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Появилось видео с бойцами ВСУ у суджинского офиса «Газпрома». Мэр ответил: «Суджа наша»

      Акула напала на 15-летнюю девушку

      Обнаружены неожиданные выбросы метана на Аляске

      Раскрыта главная причина неверности в отношениях

      Белый дом объявил о новом многомиллионном пакете помощи Украине

      Туристы захотели увидеть дельфинов и случайно нашли в море мигрантов на лодке

      Покупатели отвернулись от московского жилья

      Стала известна дата новых судебных слушаний по делу против Трампа

      В США Украине раскрыли последствия атаки на Курскую область

      Раскрыто число пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше