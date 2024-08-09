Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии

O Globo: двухмоторный самолет потерпел крушение в Бразилии

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в муниципалитете Виньеду в Бразилии. Об этом пишет местное издание O Globo.

По данным источника, 9 августа воздушное судно вылетело из города Каскавель в штате Парана и направлялось в Гуарульюс. Информацию о пострадавших издание не уточняет.

Как сообщает CNN Brasil, на борту лайнера находилось 62 человека: 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Согласно мониторингу полета на портале FlightRadar24, за минуту до крушения самолет находился на высоте 17 200 футов (около 5,2 тысячи метров).

В конце июля самолет авиакомпании Saurya Airlines с пассажирами на борту разбился во время взлета в Непале. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Выжить удалось только пилоту.

