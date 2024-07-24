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09:35, 24 июля 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту разбился во время взлета в Непале

Kathmandu Post: самолет Saurya Airlines с пассажирами разбился в Непале

Фото: Agniia Galdanova / AP

Самолет авиакомпании Saurya Airlines с пассажирами на борту разбился во время взлета в Непале. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Катманду в Покхару, на борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Во время взлета самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, по меньшей мере пятерым пассажирам выжить не удалось.

Капитана воздушного судна доставили в больницу. Полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии.

Ранее в Анталье, Турция, запертые в душном самолете россияне попали на видео. Уточняется, что на борту самолета находятся 200 россиян. Известно, что двое взрослых и ребенок потеряли сознание из-за жары.

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      Марк Успенский
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