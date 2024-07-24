Самолет с пассажирами на борту разбился во время взлета в Непале

Kathmandu Post: самолет Saurya Airlines с пассажирами разбился в Непале

Самолет авиакомпании Saurya Airlines с пассажирами на борту разбился во время взлета в Непале. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Катманду в Покхару, на борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Во время взлета самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, по меньшей мере пятерым пассажирам выжить не удалось.

Капитана воздушного судна доставили в больницу. Полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии.

Ранее в Анталье, Турция, запертые в душном самолете россияне попали на видео. Уточняется, что на борту самолета находятся 200 россиян. Известно, что двое взрослых и ребенок потеряли сознание из-за жары.