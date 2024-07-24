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14:22, 24 июля 2024Путешествия

Пилот потерпевшего крушение в Непале самолета оказался единственным выжившим

Sky News: пилоту потерпевшего крушение в Непале самолета удалось выжить

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Пилоту пассажирского самолета авиакомпании Saurya Airlines, потерпевшего крушение в Непале, удалось спастись. Об этом пишет Sky News.

Уточняется, что мужчина оказался единственным выжившим на борту воздушного судна, которое разбилось вскоре после взлета. По данным издания, его доставили в больницу Медицинского колледжа Катманду с травмами глаз, его жизни ничего не угрожает.

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Как рассказал начальник службы безопасности аэропорта в столице Катманду, самолет перевозил 2 членов экипажа и 17 технических специалистов в город Покхара для технического обслуживания. Лайнер немного пролетел над взлетно-посадочной полосой, а затем накренился и разбился.

Момент взрыва воздушного судна попал на видео. На размещенных в сети кадрах видны языки пламени и клубы черного дыма.

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      Алина Черненко
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