Пилот потерпевшего крушение в Непале самолета оказался единственным выжившим

Sky News: пилоту потерпевшего крушение в Непале самолета удалось выжить

Пилоту пассажирского самолета авиакомпании Saurya Airlines, потерпевшего крушение в Непале, удалось спастись. Об этом пишет Sky News.

Уточняется, что мужчина оказался единственным выжившим на борту воздушного судна, которое разбилось вскоре после взлета. По данным издания, его доставили в больницу Медицинского колледжа Катманду с травмами глаз, его жизни ничего не угрожает.

Как рассказал начальник службы безопасности аэропорта в столице Катманду, самолет перевозил 2 членов экипажа и 17 технических специалистов в город Покхара для технического обслуживания. Лайнер немного пролетел над взлетно-посадочной полосой, а затем накренился и разбился.

Момент взрыва воздушного судна попал на видео. На размещенных в сети кадрах видны языки пламени и клубы черного дыма.