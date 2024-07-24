Взрыв самолета с пассажирами на борту в Непале попал на видео

Daily Mail: взрыв самолета Saurya Airlines с пассажирами в Непале попал на видео

Взрыв упавшего в Непале самолета авиакомпании Saurya Airlines попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На распространившихся в сети кадрах видно, как самолет с пассажирами на борту на большой скорости падает на землю сразу после взлета и взрывается. В этот момент место крушения охватывает пламя и клубы черного дыма.

О происшествии в аэропорту Катманду стало известно ранее 24 июля. Уточняется, что лайнер выполнял рейс в Покхару, на борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Капитана воздушного судна доставили в больницу, остальным выжить не удалось. Полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии.