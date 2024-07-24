Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:36, 24 июля 2024Путешествия

Взрыв самолета с пассажирами на борту в Непале попал на видео

Daily Mail: взрыв самолета Saurya Airlines с пассажирами в Непале попал на видео

Взрыв упавшего в Непале самолета авиакомпании Saurya Airlines попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На распространившихся в сети кадрах видно, как самолет с пассажирами на борту на большой скорости падает на землю сразу после взлета и взрывается. В этот момент место крушения охватывает пламя и клубы черного дыма.

О происшествии в аэропорту Катманду стало известно ранее 24 июля. Уточняется, что лайнер выполнял рейс в Покхару, на борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Капитана воздушного судна доставили в больницу, остальным выжить не удалось. Полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      Обнаружено новое препятствие для полета человека на Марс

      Украина заявила о готовности к переговорам с Россией. С чем связано резкое изменение позиции Киева?

      Попавшим под санкции российским банкам продлят право на реорганизацию

      Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

      Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин

      Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

      Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

      На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

      Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше