Раскрыты подробности о квартире Собчак в Дубае

Starhit: квартира Ксении Собчак в Дубае подорожала на 300 тысяч долларов

Квартира журналистки Ксении Собчак в Дубае с момента покупки подорожала на 300 тысяч долларов. Подробности о недвижимости телеведущей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) раскрыл Starhit.

Собчак приобрела «трешку» площадью 162 квадратных метра в проекте The St. Regis Residences рядом с Бурдж-Халифа в 2022 году. На тот момент квартира стоила 1,6 миллиона долларов, а теперь цена объекта повысилась до 1,9 миллиона долларов.

При этом был момент, когда телеведущая хотела выйти из проекта, зафиксировав прибыль, так как изначально рассматривала это жилье как инвестицию. Однако аналитики уговорили Собчак этого не делать. По словам экспертов, квартира подорожает еще сильнее, когда дом будет достроен. Кроме того, появится возможность сдавать жилье в аренду и получать пассивный доход в 136 тысяч долларов ежемесячно.

Ранее Собчак призвала россиян вкладывать сбережения в недвижимость. По словам журналистки, любой гражданин России может честно и спокойно покупать себе квартиры в дружественных странах.