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20:39, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о неочевидных признаках гепатита

Фото: khuncho24 / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус заявили, что бело-серый цвет стула и темно-коричневый цвет мочи могут сигнализировать о гепатите. Выпуск, в котором врачи предупредили россиян о неочевидных признаках заболевания, доступен на сайте Первого канала.

Малышева рассказала, что при гепатите желчь не выбрасывается в кишечник, по этой причине стул не окрашивается. «Соответственно, стул у нас будет бело-серого цвета», — отметил Продеус. Медики объяснили, что в результате желчь всасывается в кровь.

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«Кровь фильтруется почками, поэтому пигмент выводится через мочу, моча становится коричневого, темного-темного цвета», — добавил иммунолог.

Ранее Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвали разрушающую печень привычку. Специалисты предупредили, что к проблемам с этим органом может приводить незащищенный секс.

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      Олег Давыдов
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