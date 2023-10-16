Врачи назвали разрушающую печень привычку

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвали разрушающую печень привычку. Специалисты предупредили, что к проблемам с этим органом может приводить незащищенный секс. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Городокин заявил, что во избежание заражением гепатитом важно воздерживаться от беспорядочных половых связей. «Или при беспорядочных связях использовать презерватив. Презерватив — друг печени», — добавила Малышева. Врач подчеркнула, что половые инфекции и гепатит C разрушают печень.

Ранее Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман раскрыли вред незащищенного секса для суставов. По словам врачей, почти все болезни, передающиеся половым путем, приводят к повреждению суставов. Малышева уточнила, что к подобным поражениям суставов можно отнести гонорейный, сифилитический и хламидийный артриты.

До этого Малышева предупредила о вреде голодания. Врач рассказала, что у человека, который голодает ради похудения, печень активно накапливает жир. В результате это может привести к жировой дистрофии печени, отметила медик.