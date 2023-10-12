Врачи раскрыли вред незащищенного секса для суставов

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, какой вред суставам может нанести незащищенный секс. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гандельман напомнил, что во время незащищенного секса можно заразиться рядом болезней. «Почти все болезни, передающиеся половым путем, приводят к повреждению суставов», — подчеркнул он.

Малышева уточнила, что к подобным поражениям суставов можно отнести гонорейный, сифилитический и хламидийный артриты. «Это может испортить вам жизнь», — заключил Гандельман.

Ранее Малышева и врач-ортопед Александр Курманов развеяли миф о том, что привычка хрустеть пальцами вредна для суставов. Это действие не вызывает артроз и артрит, подчеркнул специалист. Малышева, однако, заявила, что в случае, если желание похрустеть пальцами становится навязчивым, необходимо обратиться к специалисту.