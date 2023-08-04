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18:38, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Врачи развеяли миф о вреде одной популярной привычки

Врачи Малышева и Курманов заявили, что хрустеть пальцами не опасно для суставов

Фото: mamaomna / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и травматолог-ортопед Александр Курманов рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что привычка хрустеть пальцами не опасна для суставов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Курманов объяснил, что характерный звук возникает из-за того, что в пространстве сустава из-за резкого сгибания лопаются пузырьки газа. «Уже есть ряд рандомизированных исследований, которые показали, что это безопасно. И не вызывает ни артроза, ни артрита», — развеял популярный миф о вреде этой привычки специалист.

Малышева добавила, что человеку, который хрустит суставами, стоит обратиться к специалисту при одном условии. «Если это навязчивое состояние, и, когда вы не хрустите, вам плохо, вы рыдаете, тогда надо идти к психиатру», — подчеркнула телеведущая.

Ранее травматолог-ортопед Глеб Зверев предостерег россиян от частого хруста суставами пальцев. По мнению врача, если делать это регулярно, можно травмировать мягких тканей и спровоцировать воспалительный процесс. Зверев предупредил, что хруст может быть и патологическим. В таком случае он будет сопровождаться болью.

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    Мария Большакова
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