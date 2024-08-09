Россиянин напал на катающегося на самокате школьника и попал на видео

В Первоуральске мужчина избил на площади катающегося на самокате школьника

В Первоуральске Свердловской области мужчина напал на школьника, катающегося на самокате на площади Победы. Россиянин беспричинно избил ребенка, его действия попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видео житель подбежал к учащемуся, без лишних разговоров он повалил его на землю. Мужчина начал пинать ребенка ногами по туловищу и голове.

До этого сообщалось, что во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол. Россиянину не понравилось, что дети затеяли игру с мячом возле его дома. Он выскочил на улицу, схватил одного из мальчиков и повалил на землю.

Мать одного из пострадавших обратилась в полицию. В отношении агрессора возбудили уголовное дело.