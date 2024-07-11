Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 11 июля 2024Россия

Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол

78.ru: в Ленобласти мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол

Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

Во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, 11-летний мальчик вместе с другом отправился на прогулку. Россиянину не понравилось, что дети затеяли игру с мячом возле его дома. Он выскочил на улицу, схватил одного из школьников и повалил на землю. Несовершеннолетние закричали.

«Я вышла из машины и поинтересовалась что случилось. В этот момент сосед напал на меня, схватил за волосы и ударил в плечо. Мужчина сказал, что хочет спать, так как встает в пять утра. Дети ему мешают», — пояснила мать одного из пострадавших.

Родительница обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении агрессора.

Ранее сообщалось, что в Волгограде женщины набросились на школьников перед выпускным. Удалось выяснить, что россиянки были пьяны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о движении военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ

      Российская нефтяная компания попросила поддержки государства

      На российском курорте туристам запретили плавать на надувных матрасах

      Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол

      В работе некоторых разделов «Дзена» возникла проблема

      В Кремле заявили о готовности обсуждать безопасность на континенте

      Стало известно об оставшемся без единой заправки российском городе после обстрелов ВСУ

      Масштабы падения мировых запасов нефти подсчитали

      В России испытали бронеплиту для защиты объектов от дронов

      46-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше