Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол

78.ru: в Ленобласти мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол

Во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, 11-летний мальчик вместе с другом отправился на прогулку. Россиянину не понравилось, что дети затеяли игру с мячом возле его дома. Он выскочил на улицу, схватил одного из школьников и повалил на землю. Несовершеннолетние закричали.

«Я вышла из машины и поинтересовалась что случилось. В этот момент сосед напал на меня, схватил за волосы и ударил в плечо. Мужчина сказал, что хочет спать, так как встает в пять утра. Дети ему мешают», — пояснила мать одного из пострадавших.

Родительница обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении агрессора.

Ранее сообщалось, что в Волгограде женщины набросились на школьников перед выпускным. Удалось выяснить, что россиянки были пьяны.