В российском городе толпа женщин избила подростков перед выпускным и попала на видео

В Волгограде толпа женщин набросилась на школьников перед выпускным

В Волгограде толпа женщина избила подростков перед выпускным. Инцидент попал на видео, которое сняла камера видеонаблюдения у подъезда, ролик опубликовало информационное агентство 102.RU.

На кадрах видно, как двое нападавших схватили школьницу за волосы и начали бить ее по лицу руками и ногами. «У нее все лицо было в крови», — рассказал изданию очевидец произошедшего. Отец избитой девушки позднее в комментарии RT рассказал, что его дочь переживает, потому что скоро выпускной, а «все лицо разбито».

За девушку попытался вступиться молодой человек, но женщины избили и его — двое держали подростка за руки, зажав у «Газели», а третья нападавшая с силой била его ногами по лицу.

Со слов очевидцев, компания подростков записывала на видео свои танцы во дворе дома. Конфликт с прохожими начался из-за того, что возвращавшимся с пляжа женщинам показалось, что подростки снимают их на телефон.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростков. Сейчас проводится проверка. По предварительным данным, нападавшие были пьяны.

Ранее в Кировской области мужчина подошел к мальчику на детской площадке, взял его за волосы и ударил головой о карусель. По факту произошедшего назначили проверку.