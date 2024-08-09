Россиянин насиловал дочерей и получил 18 лет колонии

В Краснодарском крае осудили на 18 лет отца, насиловавшего своих дочерей

Абинский районный суд Краснодарского края приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочерей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с декабря 2015 года по февраль 2016 года, с июня по август 2023 года и в декабре 2023 года отец совершал преступления сексуального характера в отношении девочек. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что в Московской области 43-летний отец в течение года насиловал дочь