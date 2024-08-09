69-я параллель
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17:55, 9 августа 202469-я параллель

Россиянин обратился к жителям Арктики с просьбой об одолжении в обмен на музыку

Путешественник из Петербурга Шульц попросил жителей Кандалакши приютить его
Илья Шульц

Илья Шульц. Кадр: страница «САМПО ТВ 360º» во «ВКонтакте»

Едущий на складном велосипеде из Петербурга в Териберку Мурманской области путешественник Илья Шульц обратился к жителям Арктики с просьбой об одолжении в обмен на музыку. Об этом сообщает портал «Север Пост».

По словам Шульца, он будет проезжать город Кандалакшу 10 или 11 августа, но там ему негде переночевать. Путешественник сообщил, что будет благодарен даже в том случае, если хозяин квартиры или дома предоставит ему место на полу. Также он попросил жителей города рассказать ему о Кандалакше.

В обмен на услугу путешественник пообещал сыграть для приютившего его жителя Кандалакши песни под укулеле.

По состоянию на конец июля Шульц преодолел уже половину пути из Петербурга в Териберку.

Ранее сообщалось, что россияне отправились в экспедицию за уникальным насекомым — самой северной в мире бабочкой parnasius arctiсus, аполлоном арктическим.

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      Марк Леонов
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