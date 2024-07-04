Россияне отправились в экспедицию за уникальным насекомым

Российские ученые отправились в экспедицию за самой северной в мире бабочкой

В Якутии ученые отправились в горы в экспедицию за уникальным насекомым — самой северной в мире бабочкой parnasius arctiсus, аполлоном арктическим. Об этом сообщает портал ЯСИА.

Как рассказали изданию исследователи, им удалось найти всего несколько особей этой бабочки, поиски сильно осложняли погодные условия.

«В горах хорошая погода только утром, с 9–10 часов уже облаками затягивает и солнце выглядывает только время от времени, а через час-полтора уже дождь с грозой, и так до вечера. Такие погодные условия, конечно же, усложняли наше исследование. Поэтому в горах бабочек оказалось очень мало», — цитирует портал слова Иннокентия Федорова, старшего госинспектора природного парка «Момский», где проходила экспедиция.

Ранее появились подробности новой экспедиции легендарного путешественника Федора Конюхова в Арктике.