69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:54, 2 июля 202469-я параллель

Появились подробности о новой экспедиции Федора Конюхова в Арктике

Завершилась подготовка к новой полярной экспедиции путешественника Конюхова

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Завершилась подготовка к новой полярной экспедиции легендарного российского путешественника Федора Конюхова на мотопараплане. Это следует из информации, которая появилась на сайте полярника.

На сайте Конюхова сообщается, что уже завтра, 3 июля, экипаж во всем необходимым оборудованием прибудет в Мурманск, откуда на борту атомохода «50 лет Победы» выдвинется к острову Рудольфа для начала экспедиции по Арктике.

«Мотопараплан будет выгружен с борта ледокола на лед (...), где состоится старт рекордного полета Федора Конюхова и Игоря Потапкина на Северный полюс. После приземления в точке Северного полюса (...) пилоты разобьют лагерь и будут ожидать подбора командой ледокола», — приводит команда Конюхова подробности нового путешествия.

В июле 2024 года Конюхов намерен установить в Арктике два новых мировых рекорда — пролететь на двухместном параплане 900 километров до Северного полюса. В 2022 году Конюхов уже пытался установить такой мировой рекорд, однако попытка не увенчалась успехом. Команде удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ. Уничтожены украинские Су-27

      В США сообщили о пристальном внимании лидеров НАТО к Байдену из-за неудачных дебатов

      Летающий чемодан разбил нос россиянке

      Раскрыто влияние протестов в Турции на отдых российских туристов

      Умер актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

      Ассистентка кафедры российского университета незаконно помогала мигрантам и попалась

      Азаров рассказал о смене риторики Киева по переговорам

      Российские полицейские задержали появившего без штанов в видео школьницы мигранта

      График развертывания Российской орбитальной станции утвердили

      Появились подробности о новой экспедиции Федора Конюхова в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше