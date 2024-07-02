Появились подробности о новой экспедиции Федора Конюхова в Арктике

Завершилась подготовка к новой полярной экспедиции путешественника Конюхова

Завершилась подготовка к новой полярной экспедиции легендарного российского путешественника Федора Конюхова на мотопараплане. Это следует из информации, которая появилась на сайте полярника.

На сайте Конюхова сообщается, что уже завтра, 3 июля, экипаж во всем необходимым оборудованием прибудет в Мурманск, откуда на борту атомохода «50 лет Победы» выдвинется к острову Рудольфа для начала экспедиции по Арктике.

«Мотопараплан будет выгружен с борта ледокола на лед (...), где состоится старт рекордного полета Федора Конюхова и Игоря Потапкина на Северный полюс. После приземления в точке Северного полюса (...) пилоты разобьют лагерь и будут ожидать подбора командой ледокола», — приводит команда Конюхова подробности нового путешествия.

В июле 2024 года Конюхов намерен установить в Арктике два новых мировых рекорда — пролететь на двухместном параплане 900 километров до Северного полюса. В 2022 году Конюхов уже пытался установить такой мировой рекорд, однако попытка не увенчалась успехом. Команде удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.