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18:46, 9 августа 2024Экономика

Россиянка отобрала квартиру у москвича с помощью фотошопа

Жительница Глазова обманом заставила москвича отдать ей документы на квартиру

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

Жительница города Глазова Удмуртской Республики обманула москвича и отобрала у него квартиру. Она заставила собственника отдать ей документы на жилье с помощью фотошопа, сообщает Министерство внутренних дел по Удмуртии.

Москвич решил продать свою квартиру в Глазове и выставил соответствующее объявление в сети. На него откликнулась местная жительница и после просмотра согласилась купить жилье. Покупательница отправила собственнику чек об онлайн-переводе через мессенджер. На счет мужчины деньги не поступили, но женщина заверила его, что трансакция проверяется банком и скоро средства придут. После этого москвич согласился отдать ей все документы.

Мужчина ждал деньги несколько месяцев. Женщина продолжала утверждать, что оплатила покупку, но перевод мог быть заблокирован банком или находиться на проверке. В конце концов продавец обратился в полицию. Правоохранители установили, что чек был подделан в фоторедакторе, и задержали мошенницу. Отмечается, что прежде россиянка уже привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее жительница Ставропольского края захотела продать арендованную квартиру пенсионерке за 1,5 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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