Россиянка решила продать арендованное жилье и попалась

В Иноземцеве россиянка решила продать съемную квартиру пенсионерке

Жительница Ставропольского края решила продать арендованную квартиру пенсионерке. Об этом сообщает «Ставропольское телевидение».

Инцидент произошел в Иноземцеве. Там 28-летняя местная жительница предложила купить съемную квартиру 75-летней пенсионерке из Пятигорска. За чужую недвижимость девушка хотела получить 1,5 миллиона рублей.

Покупатель успела заключить предварительный договор купли-продажи и перевела 245 тысяч рублей в счет предоплаты. Мошенница передала пенсионерке ключи от квартиры. Только от соседей женщина узнала, что квартира принадлежит другому человеку, уехавшему за границу.

Ранее в Серове Свердловской области пенсионер лишился жилья после общения с мошенниками. Злоумышленникам удалось убедить мужчину продать жилье, чтобы перевести деньги на «безопасные» счета.