Пенсионер лишился жилья после разговора с мошенниками

Житель Серова лишился квартиры из-за мошенников

В Серове Свердловской области мужчина лишился жилья после того, как поговорил с мошенниками. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

В мае с пенсионером 1970 года рождения связалась женщина, которая представилась сотрудником оператора сотовой связи. Неизвестная рассказала, что у него заканчивается срок действия договора оказания услуг компании, и его нужно продлить, если мужчина и дальше хочет желает пользоваться своим абонентским номером. После этого собеседница попросила жителя Серова продиктовать код из СМС-сообщения, который поступит на телефон.

Выполнив указание «оператора», мужчина попытался войти в личный кабинет портала госуслуг, однако не смог сделать этого. В техподдержке портала ему подтвердили факт взлома аккаунта, однако вместо того, чтобы отправиться в МФЦ для смены реквизитов доступа к личному кабинету, пенсионер прислушался к очередному позвонившему ему «специалисту». Связавшийся с ним лжесотрудник банка предупредил, что неизвестный пытается оформить на имя серовчанина микрозаймы и продать его автомобиль, а потом и вовсе заявил, что некий злоумышленник намеревается продать его квартиру. Собеседник добавил, что нежелательные действия были приостановлены, однако на непродолжительный период. Для того чтобы сохранить имущество, мужчине необходимо оформить сделку по продаже квартиры, а полученные с нее деньги перевести на «безопасные» счета.

Испугавшись потери жилья, россиянин выполнил все указанные ему действия — сначала продал квартиру, а затем вырученные со сделки средства отправил через банкомат на продиктованные злоумышленником счета. После завершения операции он прислал «специалисту банка» чеки и квитанции, но тот перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. В данный момент аферистов ищут.

Ранее стало известно, что 81-летняя жительница Кемерово решила заняться криптовалютой и осталась без жилья.

