Российские ученые предложили диагностировать рак простаты по выдоху

Новосибирские ученые предложили диагностировать рак простаты по выдоху

Новосибирские ученые предложили диагностировать рак простаты по выдоху. Об этом сообщает сайт российского региона Gorsite.

Так, для исследования на наличие онкологического заболевания необходимо одну часть выдоха сделать в сторону, а вторую — в пакет. После этого его содержимое анализируют с помощью спектрометра. На наличие заболевания у пациента будут указывать определенные метаболиты.

Старший научный сотрудник Института автоматики и электрометрии СО РАН Александр Аполонский пояснил, что обнаружить их можно с помощью метода лазерной экстракции. По словам ученого, когда импульс бьет по образцу биоматериала, из него вылетают молекулы. Они, в свою очередь, приземляются на стеклянную пластику. «При переходе из жидкости в газовую форму молекулы легко разделяются и поддаются спектроскопии, что позволяет отличить их друг от друга», — уточнил специалист.

Отмечается, что данный метод может помочь врачам поставить верный диагноз в 95 процентах случаев. Пока он распространяется только на обнаружение рака простаты.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Владивостока увидели в морских ежах способность победить онкологические заболевания.

