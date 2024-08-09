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17:57, 9 августа 2024Моя страна

Российские ученые предложили диагностировать рак простаты по выдоху

Новосибирские ученые предложили диагностировать рак простаты по выдоху

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Новосибирские ученые предложили диагностировать рак простаты по выдоху. Об этом сообщает сайт российского региона Gorsite.

Так, для исследования на наличие онкологического заболевания необходимо одну часть выдоха сделать в сторону, а вторую — в пакет. После этого его содержимое анализируют с помощью спектрометра. На наличие заболевания у пациента будут указывать определенные метаболиты.

Старший научный сотрудник Института автоматики и электрометрии СО РАН Александр Аполонский пояснил, что обнаружить их можно с помощью метода лазерной экстракции. По словам ученого, когда импульс бьет по образцу биоматериала, из него вылетают молекулы. Они, в свою очередь, приземляются на стеклянную пластику. «При переходе из жидкости в газовую форму молекулы легко разделяются и поддаются спектроскопии, что позволяет отличить их друг от друга», — уточнил специалист.

Отмечается, что данный метод может помочь врачам поставить верный диагноз в 95 процентах случаев. Пока он распространяется только на обнаружение рака простаты.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Владивостока увидели в морских ежах способность победить онкологические заболевания.

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      Карина Черных
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