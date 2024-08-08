Российские ученые увидели в морских ежах способность победить рак

В ДВФУ заявили, что морской еж может помочь медикам в борьбе с раком

Морской еж может помочь медикам в борьбе с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли специалисты из Владивостока, поговорившие с РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал со ссылкой на исследователя лаборатории ядерных технологий Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олесю Капустину, в Дальневосточном регионе обитают зелено-серые и черные морские ежи. Все они способны не только помочь в создании эффективных препаратов, но и доставлять их к больным органам.

«В их панцире много кальцита — минерала, который встречается в известняке и меле. Он состоит из ячеек, а значит, способен хорошо впитывать лекарство, но это не все», — отметила специалист. Ученая добавила, что кальцит постепенно высвобождает препарат небольшими дозами. На фоне этого можно сказать, что морской еж — «идеальный доставщик», то есть «он может доставить лекарства прямо к больному органу, не подвергая опасности остальные».

В ДВФУ также заявили, что благодаря морскому ежу можно сделать микрокапсулу. Уже с ее помощью будут доставляться лекарства прямо к раковым очагам. «И это сделает химиотерапию менее опасной», — уверяют ученые. Исследователи объяснили, что препарат не затрагивает здоровые клетки, а лишь постепенно влияет на злокачественные ткани.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области началось серийное производство импортозамещающих наборов реагентов для диагностики онкологических заболеваний, инфекционного типирования и пренатального скрининга. Аналогов в России таким «ДНК-библиотекам» пока не существует.