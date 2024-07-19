В России появится «ДНК-библиотека»

В Новосибирской области появится «ДНК-библиотека» для диагностики заболеваний

В Новосибирской области началось серийное производство импортозамещающих наборов реагентов для диагностики онкологических заболеваний, инфекционного типирования и пренатального скрининга. Аналогов в России пока не существует, сказано в сообщении регионального правительства.

Инноваторы создали реагенты для пробоподготовки к NGS-секвенированию, или «чтению» геномов. Ученые начали составлять «ДНК-библиотеки», которые наполнены фрагментами ДНК. Технология может быть поставлена на поток, рассказали в правительстве.

«Задача правительства Новосибирской области — выстроить цепочки поддержки, чтобы региональные инновационные компании переходили от изготовления опытного образца и патентования к внедрению в производство принципиально новых средств, качественно улучшающих здоровье и жизнь граждан», — заявили власти. Там добавили, что персонализированная медицина сегодня — это приоритет для исследователей на фоне импортозамещения.

Новые разработки должны помочь с диагностикой рака. Помимо этого, они будут полезны при скрининге новорожденных, пренатальном осмотре и обследовании при ЭКО. Наборы реагентов для подготовки «ДНК-библиотек» уже успели поставить в первые инновационные компании страны.

Ранее еще одну необычную технологию представили специалисты ЮФУ — они разработали новый метод добычи наносеребра из обычного сока цитрона. Частицы обладают антимикробным действием, что уже позволит защитить урожай от насекомых-вредителей и патогенных микробов.

В России также нашли применение опасному борщевику. В июне специалисты ПГНИУ разработали способ извлечения эфирного масла из плодов борщевика. Теперь исследователи хотят разработать на его основе средство, приближенное к фунгицидному, для защиты растений от грибковых инфекций и санитарной обработки помещений.