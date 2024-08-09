Российские войска уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта

ВС России уничтожили две лодки и 12 десантников ВСУ у Кинбурнской косы

Две лодки и до 12 солдат украинской армии были уничтожены во время ночной попытки десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на берег у Кинбурнской косы. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Днепр» Вооруженных сио (ВС) России с позывным Икс, передает РИА Новости.

По его словам, две десантные лодки и два катера огневого прикрытия ВСУ пытались высадиться на береге. В ходе атаки часть украинского десанта подорвалась на минах, другая часть военных была встречена шквальным огнем ВС России. После этого солдаты ВСУ попытались эвакуироваться на трех плавательных средствах.

Икс добавил, что одна эвакуационная лодка была потоплена огнем российской артиллерии, другая была уничтожена ракетным обстрелом, а третьей удалось скрыться. Высадиться пытались 16 человек.

Ранее стало известно, что ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Российская разведка отследила их действия еще на правом берегу Днепра.